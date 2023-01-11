В Тольятти стартовал ремонт в центральной библиотеке им. Татищева

Библиотеку ждет полное преображение. Фото: администрация Тольятти

В Тольятти в 2023 году преобразится центральная библиотека им. Татищева. Объект будет обновлен благодаря победе в конкурсе нацпроекта «Культура». Об этом сообщили в администрации города.

– На ремонт объекта выделено 10 млн. рублей. После модернизации библиотека будет развиваться согласно новой концепции и получит новое название – «Библиотека - центр краеведения», – информируют власти Тольятти.

В библиотеке запланированы масштабные работы. Здесь появятся залы краеведения и чтения, АРТ-зал, детский зал «Ступени», залы электронных ресурсов и встреч. Через все помещение будет проходить арт-коридор, где посетители смогут полюбоваться работами местных художников. Также планируется закупка новой мебели и обновление книжного фонда. Отдельный сюрприз ждет юных гостей: они будут пользоваться фильмоскопом и игровой приставкой с интеллектуальными играми.

Открытие обновленной библиотеки запланировано на осень текущего года.

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