Росздравнадзор предупредил о задержках в доставке лекарств в аптеки

Задержки связаны с логистическими проблемами поставщиков и производителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Росздравнадзор предупредил о временных задержках в доставке лекарств в аптеки. Это связано с логистическими проблемами поставщиков и производителей. Информация об этом появилась в среду, 11 января 2023 года, в телеграм-канале ведомства.

— Дистрибьютеры принимают меры по изменению логистисеских путей и оперативной доставке лекарств в аптеки, — отметили в Росздравнадзоре.

По информации ведомства, данной ситуацией уже воспользовались мошенники. Они предлагают купить лекарства по необоснованно заниженной или, наоборот, завышенной цене. За доставку просят внести предоплату от 50 до 100%, пишет ФАН. Покупатели в лучшем случае рискуют потерять деньги, а в худшем — здоровье. В Росздравнадзоре отмечают, что препараты, приобретенные через перекупщиков, могут оказаться поддельными и недоброкачественными.

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