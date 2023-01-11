Самарские речники передали 600 продуктовых наборов жителям Луганской области

В состав набора вошли крупы, консервы, чай, кофе и другие нужные продукты. Фото: пресс-служба ЗАО "Нефтефлот"

В среду, 11 января 2023 года, самарцы направили жителям Луганской области новую партию гуманитарного груза. Помощь собрали сотрудники предприятий, входящих в Поволжскую ассоциацию судоходных и судоремонтных предприятий (ПАССП). Об этом сообщили в пресс-службе ПАССП.

– Ассоциация с весны оказывает помощь жителям и бойцам армии ДНР и ЛНР. Мы своих не бросаем в любых ситуациях. Сегодня по инициативе жителей округа и депутата Александра Хинштейна отправили новый конвой, – поделился руководитель ассоциации ПАССП Родион Светличнов.

В состав гуманитарной помощи вошли 600 продуктовых наборов с крупами, консервами, чаем, кофе, сгущенным молоком и другими нужными продуктами. Общий вес груза превысил 6,5 тонн. Все наборы будут переданы жителям Луганской области.

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