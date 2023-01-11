Самарцы смогут добраться до горнолыжного комплекса «Сок» на бесплатных автобусах

Транспорт будет курсировать со вторника по пятницу включительно. Фото: ГЛК "Сок"

В этом году любители горнолыжного спорта Самарской области смогут добраться до ГЛК «Сок» на чартерных автобусных маршрутах (Ski Bus). Такую возможность жителям региона предоставил горнолыжный комплекс. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

– Автобусы начнут курсировать по маршруту с 12 января 2023 года, по вторникам и пятницам включительно. Транспорт будет довозить пассажиров из Самары до горнолыжного комплекса и обратно. Проезд бесплатный, – рассказали в ГЛК «Сок».

Узнать автобусы можно по специальным табличкам. Они будут курсировать по двум маршрутам, которые были сформированы по просьбам жителей: от станции метро «Российская» и «Барбошиной поляны».

На каждом маршруте задействуют по две единицы транспорта (автобусы ПАЗ) на 23 места. Они начнут перевозить пассажиров в 12:00, после периодичность перевозок составит 1 час 30 минут. Последний автобус отправится от ГЛК «Сок» в 22:30.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.