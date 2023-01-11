Стала известна география распространения коронавируса в Самарской области 11 января 2023 года

Наибольшее количество случаев заболевания было зафиксировано в Самаре. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стала известна география распространения коронавируса в Самарской области по состоянию на среду, 11 января 2023 года. Информацию сообщили в региональном правительстве.

Согласно предоставленным данным, основное количество случаев заболевания было зафиксировано в Самаре и Тольятти – там заболели 27 и 19 человек соответственно. В Безенчукском районе коронавирус обнаружили у 9 человек, в Чапаевске у 7, в Кинеле у 6, в Ставропольском районе – у 5.

По четыре жителя заболели в Исаклинском районе и Жигулевске, три случая заболевания было обнаружено в Сызрани. В Хворостянском, Нефтегорском, Шигонском районах, Новокуйбышевске и Похвистнево болезнь подхватили по двое пациентов. Еще по одному случаю заболевания зафиксировали в Большечерниговском, Шенталинском районе, Челно-Вершинском, Богатовском, Кинельском, Елховском районах, Октябрьске и Отрадном.

Всего за прошедшие сутки коронавирусом заболели 102 человека. 35 пациентов были госпитализированы, один житель скончался.

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