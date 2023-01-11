В прошлом году победителями конкурса стали 45 предпринимателей. Фото: министерство экономразвития Самарской области

В Самарской области в 2023 году пройдет конкурс грантов для социальных предпринимателей. В нем примут участие представители малого и среднего бизнеса, а также ИП с инвалидностью, не имеющие наемных работников. Победители конкурса получат до 500 тысяч рублей на реализацию своих проектов.

– Правительство региона высоко ценит труд социальных предпринимателей и уделяет им особое внимание. Для них предусмотрен ряд мер поддержки: льготные ставки по упрощенной системе налогообложения и аренде госимущества, минимальный процент по финансовой программе Гарантийного фонда, грантовая поддержка. Благодаря этому число социальных предпринимателей растет: в 2020-м их было только 23, а в прошлом году этот статус получили уже 170 организаций, – рассказал министр экономического развития Дмитрий Богданов.

Чтобы принять участие в конкурсе, предприниматель должен состоять в реестре социальных предприятий. Он обновляется каждый год. Во время конкурса участники пройдут обучение в рамках акселерационной программы, направят заявку и защитят свой проект. Гранты можно будет направить на аренду и ремонт помещений, приобретение оргтехники и оборудования, закупку сырья и многое другое.

Есть и особые условия: после победы предприниматели должны в течение трех лет вести социальную деятельность и подтверждать статус социального предприятия.

Для получения статуса социального предприятия можно обратиться в региональный центр «Мой бизнес» по адресу г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211 или в Информационно-консалтинговое агентство Самарской области по тел. (846)2540971 или по адресу электронной почты: info@ikaso63.ru.

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