В Самаре состоялся телемост с военнослужащими, которые находятся в Ростовской области

С защитниками также пообщался глава региона Дмитрий Азаров Фото: правительство Самарской области

Самарские бойцы из 1444 полка, которые находятся в Ростовской области, пообщались со своими родными. Телемост с губернией состоялся в среду, 11 января 2023 года, и длился больше часа. Военнослужащие связались с родственниками из Самары, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевска и муниципальных районов. Об этом сообщили в региональном правительстве.

– Сейчас такое общение особенно важно, ведь родственники бойцов очень волновались за них после произошедшего в Макеевке, – отметил губернатор Дмитрий Азаров, который сегодня находится в Ростовской области. Он также поблагодарил Минобороны России за возможность проведения телемоста.

После общения с близкими военнослужащие отправились на личный прием к главе региона. Отмечается, что все их обращения и проблемы находятся на особом контроле.

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