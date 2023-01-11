Самарская фехтовальщица одержала победу на Всероссийском турнире по шпаге среди женщин

В финале самарчанка встретилась с соперницей из Москвы – и победила. Фото: министерство спорта Самарской области

10 января на «Чкалов Арене» в Москве состоялся Всероссийский турнир по шпаге среди женщин. Его участницей стала спортсменка из Самарской области Виолетта Храпина. Девушка уверенно обошла соперниц и одержала победу. Об этом сообщили в региональном министерстве спорта.

– Турнир завершился победой самарчанки Виолетты Храпиной. В финале она выиграла у москвички Айзанат Муртазаевой со счетом - 11:10, – информирует министерство спорта Самарской области.

По данным Федерации фехтования России, в прошлом году соревнования также проходили на «Чкалов Арене». Тогда Муртазаева обыграла Храпину в четвертьфинале со счетом 15:6. В этом году самарчанка взяла реванш.

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