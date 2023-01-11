Продажи ипотеки в России в 2022 году превысили 4,8 трлн рублей

По оценке ВТБ, в 2022 году российские банки выдали более 4,8 трлн рублей по ипотечным кредитам. Это второй результат в истории рынка, за исключением 2021 года, когда объем продаж достиг 5,7 трлн рублей. В 2023 году при благоприятной макроэкономической ситуации банки смогут показать сопоставимый с прошлым годом результат, прогнозируют эксперты. Основным фактором, который сохранит высокий спрос на жилищные кредиты, станет модернизация программ господдержки.

ВТБ в 2022 году также показал второй результат по продажам ипотеки в своей истории. Средний чек одной сделки на конец года составил 5,3 млн рублей. Основным драйвером продаж стали льготные программы. Каждую четвертую сделку банк провел по «Ипотеке с господдержкой-2020», второй по популярности стала «семейная» программа.

- В прошлом году ипотечный рынок, как и другие сегменты экономики, столкнулся с серьезными вызовами, которые по своему масштабу были сопоставимы только с первой «волной» пандемии. Несмотря на это, результат продаж стал вторым в истории, за исключением рекордного 2021 года. Самым активным месяцем стал декабрь – в этот период российские банки оформили ипотеки более, чем на 700 млрд рублей, – отметил вице-президент, заместитель директора департамента розничного бизнеса банка Евгений Дячкин.

В 2023 году рынок ипотеки сможет показать сопоставимые с прошлым годом результаты. Во-первых, поддержку сегменту окажет модернизация госпрограмм. Для многих клиентов льготные ставки по жилищным кредитам являются ключевым фактором при покупке объекта на первичном рынке. Второй фактор - дальнейшая цифровизация рынка, которая позволяет приобрести объект полностью удаленно.