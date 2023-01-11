В Самарской области полицейские рассказали пенсионерам о мошеннических схемах

Беседа прошла в рамках профилактической акции «Осторожно, мошенники!». Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Сотрудники МУ МВД России «Сызранское» рассказали пенсионерам о распространенных мошеннических схемах. Беседа прошла в рамках профилактической акции «Осторожно, мошенники!». Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

– Заместитель начальника полиции (по оперативной работе) территориального ОВД подполковник полиции Владимир Иевлев приводил конкретные примеры обмана. Он подробно рассказал о предлогах, под которыми злоумышленники обращаются к пожилым людям, – поделились в региональном ГУ МВД.

Отдельную беседу провел заместитель начальника отдела полиции «Юго-Западный» подполковник полиции Максим Зоткин. Он рассказал пенсионерам о правилах, которые помогут им спастись от обмана злоумышленников. В частности, Максим Зоткин попросил их не переводить деньги незнакомцам, не передавать свои персональные данные, реквизиты банковских карт и приходящие на телефон коды.

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