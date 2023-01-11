В Самаре мужчина залез погреться в чужой автомобиль и украл банковскую карту

Вскоре самарца задержали правоохранители. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре владелец Renault Duster оставил на стоянке автомобиль, а вернувшись обнаружил поврежденное лобовое стекло и отсутствие лежавшей в салоне банковской карты. Вскоре эта история обрела неожиданный поворот. Подробности сообщили в ГУ МВД по региону.

Происшествие произошло на неохраняемой стоянке на улице Арцыбушевской. Пострадавший оставил автомобиль, однако забыл его закрыть.

Этим воспользовался 30-летний пьяный самарец. Мужчина решил погреться в салоне. Видимо, просто сидеть на месте ему стало скучно, поэтому он начал поворачивать зеркало в разные стороны. В результате оно сломалось, а лобовое стекло треснуло. В этот момент незваный гость обнаружил банковскую карту. Забрав ее, он покинул чужой автомобиль.

После этого самарец неоднократно расплачивался картой в магазинах. Так его и отследили оперативники. После задержания выяснилось, что мужчина был судим за неуплату алиментов и в сентябре 2020 года освободился из колонии-поселения.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 167, ч. 3 ст. 158 УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба и кража». В ближайшее время он предстанет перед судом.

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