Самарские студенты выразили готовность присоединиться к кибердружине

Работа кибердружины направлена на предупреждение мошеннических действий, совершаемых, в том числе, посредством IT-технологий. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Участники кибердружины Самарской области встретились с местными студентами. Общественники рассказали ребятам о своем проекте, что вызвало немалый интерес у аудитории. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

– Общественники обсудили со студентами вопросы взаимодействия по теме информационной безопасности, выслушали предложения. Проект очень заинтересовал молодых людей, они высказали готовность оказать содействие в его реализации, – рассказали в областном ГУ МВД.

Напомним, проект «Ассоциация цифровой безопасности» стартовал в регионе в декабре 2022 года. Его реализация началась на площадке Института права СГЭУ по инициативе представителей Общественного совета при облглавке МВД Ивана Андрианова и Елены Ефремовой. Проект возглавил командир «Добровольной народной дружины городского округа Самара» Иван Андрианов. Основная цель дружины – предотвратить мошеннические действия, совершаемые, в том числе посредством IT-технологий.

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