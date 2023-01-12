В Самаре слесарь ЖКХ взяла кредиты и перевела мошенникам более 1,7 миллионов рублей

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 53-летняя местная жительница, которая работает слесарем в сфере ЖКХ, перевела мошенникам более 1,749 миллионов рублей.

— В течение двух недель женщине звонил незнакомец, который представлялся сотрудником правоохранительных органов и сообщал, что на ее имя неизвестным оформляются кредиты, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Чтобы не стать соучастником "сомнительной" операции, звонивший убедил в необходимости самостоятельно оформить кредит и перевести деньги на "безопасный счет".

Жительница Самары выполняла все указания, несколько дней она ходила в офисы микрофинансовых организаций города, оформляла кредиты на различные суммы и переводила на указанные расчетные счета.

Спустя время женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась за помощью в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

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