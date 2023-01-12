В Самаре каждый второй житель против выходного на старый Новый год

Многие самарцы готовятся к еще одному застолью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители рассказали о своем отношении к еще одному выходному. Многие не хотят, чтобы старый Новый год стал официальным праздником.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, только каждый третий горожанин хотел бы добавить государственный праздник. При этом, каждый второй отказывается от такой перспективы. Отмечать старый Новый год планируют только 32% респондентов, что на 2% больше, чем год назад. Самарцы собираются устроить еще одно большое застолье.

На работе старый Новый год отмечают 8% опрошенных, большинство из которых ограничиваются сладостями. За дополнительный выходной выступают опрошенные до 34 лет.

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