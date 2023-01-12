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НовостиОбщество12 января 2023 4:31

В Самарской области мощность очистных сооружений составит 13 тысяч кубометров в сутки

В регионе завершили реконструкцию одного из объектов
Алена ПРОВКИНА
Благодаря очистке, снизится загрязнение Волги

Благодаря очистке, снизится загрязнение Волги

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В городе Отрадный Самарской области завершили реконструкцию очистных сооружений. В регионе продолжают реализовывать национальный проект «Экология».

На реализацию проекта реконструкции направили 924 миллиона из федерального бюджета. Сооружения были построены в конце прошлого века и требовали модернизации. Специалисты повысили производительность до 13 тысяч кубометров в сутки, сообщают в проектной дирекции минстроя страны.

Объект поможет провести полную биологическую очистку, удалить соединения азота и фосфора, а также обезжирить ультрафиолетом сточные воды. Благодаря этому, снизится загрязнение сточных вод, попадающих в Волгу.

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