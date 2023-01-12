В Самарской области мощность очистных сооружений составит 13 тысяч кубометров в сутки

Благодаря очистке, снизится загрязнение Волги
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В городе Отрадный Самарской области завершили реконструкцию очистных сооружений. В регионе продолжают реализовывать национальный проект «Экология».
На реализацию проекта реконструкции направили 924 миллиона из федерального бюджета. Сооружения были построены в конце прошлого века и требовали модернизации. Специалисты повысили производительность до 13 тысяч кубометров в сутки, сообщают в проектной дирекции минстроя страны.
Объект поможет провести полную биологическую очистку, удалить соединения азота и фосфора, а также обезжирить ультрафиолетом сточные воды. Благодаря этому, снизится загрязнение сточных вод, попадающих в Волгу.
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