В Куйбышевском районе Самары выявили нарушения в уборке дорог и остановок

Предприятие обязали исправить нарушения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты продолжают бороться с последствиями непогоды. Сотрудники ведомства проверили выполнение работы.

В Куйбышевском районе областной столицы выявили нарушения в уборке дорог и остановок общественного транспорта от снега. Обязанность по содержанию и обеспечению соответствий лежит на МП «Благоустройство». Правоохранители зафиксировали некачественную уборку на улицах Осетинской и Центральной. На участках сформированы снежные валы, сообщает прокуратура.

В адрес директора МП «Благоустройство» внесли представление. Представителей предприятия обязали устранить нарушения. Специалисты уже приступили к работе.

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