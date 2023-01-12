Министр здравоохранения Самарской области ответит на вопросы в прямом эфире 12 января

Армен Бенян выйдет на прямую связь из центра управления регионом. Фото: правительство Самарской области

Сегодня, 12 января 2023 года, в 18:30 в прямой эфир выйдет министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

Он расскажет об эпидемиологической ситуации в регионе, в частности со свиным гриппом, коронавирусом и ОРВИ. Также министр прокомментирует, какие меры принимаются для развития доступности и качества медицинской помощи и как решается кадровый вопрос в сфере здравоохранения.

Армен Бенян выйдет на прямую связь из центра управления регионом, где ответит на вопросы вышеперечисленных тем и другой актуальной повестки. Посмотреть и послушать прямой эфир может каждый желающий житель Самарской области, как и задать свои интересующие вопросы под постом в комментариях сообщества во Вконтакте.

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