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НовостиОбщество12 января 2023 4:54

Министр здравоохранения Самарской области ответит на вопросы в прямом эфире 12 января

Все жители региона смогут оставить под постом интересующие вопросы
Ирина СИНЕГУБОВА
Армен Бенян выйдет на прямую связь из центра управления регионом.

Армен Бенян выйдет на прямую связь из центра управления регионом.

Фото: правительство Самарской области

Сегодня, 12 января 2023 года, в 18:30 в прямой эфир выйдет министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

Он расскажет об эпидемиологической ситуации в регионе, в частности со свиным гриппом, коронавирусом и ОРВИ. Также министр прокомментирует, какие меры принимаются для развития доступности и качества медицинской помощи и как решается кадровый вопрос в сфере здравоохранения.

Армен Бенян выйдет на прямую связь из центра управления регионом, где ответит на вопросы вышеперечисленных тем и другой актуальной повестки. Посмотреть и послушать прямой эфир может каждый желающий житель Самарской области, как и задать свои интересующие вопросы под постом в комментариях сообщества во Вконтакте.

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