В Самарской области мужчина продал на рынке дорогостоящий украденный телефон за 200 рублей

Правоохранители задержали подозреваемого Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Сызрань Самарской области мужчина решил воспользоваться чужой банковской картой. Сотрудники полиции задержали злоумышленника.

В отделение за помощью обратилась местная жительница. Она рассказала о хищении сотового телефона и отметила, что под чехлом находилась банковская карта, с которой начали списывать средства. Материальный ущерб составил 30 тысяч рублей. Правоохранители установили обстоятельства происшествия. Во время ночной прогулки с собакой девушка оставила вещи на лавочке, а после возвращения не обнаружила телефон, сообщают в ГУ МВД России по региону.

Сотрудники полиции смогли задержать подозреваемого. Мужчина признался, что не собирался возвращать дорогостоящий телефон и решил воспользоваться чужой банковской картой, а после избавился от «пластика». Сотовый телефон злоумышленник продал за 200 рублей на рынке. В отношении задержанного возбуждены уголовные дела.

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