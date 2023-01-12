Самарцы пожаловались на постпраздничную депрессию

Многие самарцы чувствуют себя плохо после праздников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители пожаловались на самочувствие после праздников. Депрессия у многих появилась при мысли о выходе на работу.

По данным исследовательского центра Зарплаты.ру, после праздников 36% опрошенных испытывают дискомфорт при мысли о выходе на работу. 78% респондентов чувствуют легкую тревогу. Только 19% - сильное нежелание работать. Также 67% горожан признались, что сбили график утренних подъемов – на 2 часа, у 22% - более, чем на 4 часа.

Эксперты отмечают, в основном, самарцы провели праздники лежа на диване, в совместных поездках с семьей и детьми и в походах по друзьям. 6% респондентов работали на основной работе, а 2% подрабатывали.

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