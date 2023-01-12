В Самарской области мужчина угнал у приятеля автомобиль, стал виновником ДТП и скрылся

Местный житель без водительских прав, пока односельчанин спал, нашел ключи от автомобиля и решил покататься. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В полицию обратился 65-летний жителя станции Клявлино Самарской области, попавший в ДТП, виновник которого скрылся. Сотрудники Госавтоинспекции установили владельца авто и адрес его проживания.

— Возле дома был обнаружен разыскиваемый автомобиль с характерными повреждениями, а в квартире находились спящий хозяин и его 35-летний знакомый, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Последний был неоднократно судим за имущественные преступления и привлекался к административной ответственности за алкогольное опьянение. Владелец транспортного средства не мог объяснить повреждения на нем, тогда гость признался.

Местный житель без водительских прав, пока односельчанин спал, нашел ключи от автомобиля и решил покататься. Совершив ДТП, он испугался и приехал обратно к владельцу машины, который не разрешал пользоваться своим авто. В настоящий момент возбуждено уголовное дело и административные производства.

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