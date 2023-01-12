В Самарской области третий месяц ищут молодого мужчину в камуфляжной форме

Последний раз мужчину видели 29 октября 2022 года Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области продолжаются поиски 34-летнего жителя Волжского района. Максим Анисимов пропал без вести более двух месяцев назад — 29 октября 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Сообщение о пропаже мужчины поступило в полицию поселка Рощинский 31 октября. К правоохранителям обратилась его сестра. На вид Максиму 30-35 лет, рост около 170 см. У него худощавое телосложение, прямые темно-русые волосы, глаза серо-зеленые, овальное лицо. В день исчезновения был одет в зимний камуфляжный костюм.

Родственники мужчины сообщили в соцсетях, что он работал в исправительном учреждении в Спиридоновке. Насколько известно, 29 октября он находился на работе. Потом отправился домой — к сыну, сестре и матери. По предварительным данным, Максим собирался идти в Рощинский через поле. До места назначения он так и не добрался.

В поисках мужчины участвуют сотрудники полиции, представители ДПСО «ЛизаАлерт», его коллеги по работе и просто неравнодушные жители. Однако пока все тщетно. По словам тех, кто знал Максима, это был спокойный, вежливый, ответственный и добрый парень. Просто так бросить семью и уехать в неизвестность он не мог.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Максима Анисимова, просят обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (846) 278-26-03, 8 (846) 333-07-35, 8 (846) 278-25-75, 102.

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