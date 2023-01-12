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НовостиПроисшествия12 января 2023 6:30

Самарец во время драки избил своего знакомого черенком от лопаты до смерти

Мужчина сам сдался сотрудникам Росгвардии
Ирина СИНЕГУБОВА
Пенсионер не подавал признаков жизни, от полученных травм он скончался на месте.

Пенсионер не подавал признаков жизни, от полученных травм он скончался на месте.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 37-летний мужчина обратился к сотрудникам Росгвардии, который патрулировали Самарский район, и рассказал о нанесении смертельных травм своему знакомому.

— Между знакомыми произошел конфликт, который перерос в драку. Во время нее мужчина избил своего оппонента черенком от лопаты, — сообщили в пресс-службе Росгвардии по Самарской области.

Росгвардейцы задержали 37-летнего мужчину и доложили о происшествии дежурному. Прибыв вместе с задержанным по указанному им адресу на место происшествия, стражи правопорядка обнаружили 71-летнего мужчину. Пенсионер не подавал признаков жизни, от полученных травм он скончался на месте.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, а задержанного мужчину передали для дальнейшего разбирательства сотрудникам правоохранительных органов. СУ СК по Самарской области возбудило уголовное дело.

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