Самарец во время драки избил своего знакомого черенком от лопаты до смерти

Пенсионер не подавал признаков жизни, от полученных травм он скончался на месте. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 37-летний мужчина обратился к сотрудникам Росгвардии, который патрулировали Самарский район, и рассказал о нанесении смертельных травм своему знакомому.

— Между знакомыми произошел конфликт, который перерос в драку. Во время нее мужчина избил своего оппонента черенком от лопаты, — сообщили в пресс-службе Росгвардии по Самарской области.

Росгвардейцы задержали 37-летнего мужчину и доложили о происшествии дежурному. Прибыв вместе с задержанным по указанному им адресу на место происшествия, стражи правопорядка обнаружили 71-летнего мужчину. Пенсионер не подавал признаков жизни, от полученных травм он скончался на месте.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, а задержанного мужчину передали для дальнейшего разбирательства сотрудникам правоохранительных органов. СУ СК по Самарской области возбудило уголовное дело.

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