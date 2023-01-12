В Самарской области из-за задолженности в 52 тысячи у женщины арестовали автомобиль

Вырученные средства направили в бюджет
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Сызранском районе Самарской области местная жительница задолжала налоговой. Приставы арестовали автомобиль должницы.
По сообщению ГУФССП России по Самарской области, женщина не заплатила 52 тысячи рублей. Сотрудники службы сообщили о задолженности, но местная женщина проигнорировала уведомление. В отношении должницы вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора. Даже после этого женщина не погасила долг.
Пристав-исполнитель составил акт описи и ареста автомобиля. Гражданка и в этом случае не решилась оплатить долг. Транспорт направили на реализацию. Вырученные средства перечислили в бюджет, а остаток возвратили бывшей владелице.
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