Самарцы рассказали, что чаще всего покупали на новогодних праздниках

Жители поделились списком покупок в новогодние праздники Фото: Архив "КП"

В Самаре горожане, по традиции, обменивались подарками с близкими и друзьями в новогодние праздники. Местные жители рассказали, что чаще всего покупали.

По информации Авито, в начале января увеличился спрос на определенные товары. Особое внимание горожане уделяли покупке верхней одежды. Продажа мужской верхней одежды увеличилась на 81%, а женской на 28%. Также жители все больше стали покупать термобелье. Также популярностью стали пользоваться подарочные наборы свечей, сервизов и декора для дома.

За первые восемь дней января самарцы также вырос спрос на настольные игры. Их средняя стоимость составила 2 250 рублей.

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