Поставщик медицинских изделий сорвал контракт с онкодиспансером в Самаре

Поставщик неоднократно нарушал сроки и объемы поставок. Фото: ГБУЗ СОКОД

ООО «Линс Медика» сорвало контракт с ГБУЗ «Самарский областной клинический онкологический диспансер» на поставку медицинских изделий – биопсийных игл. Медучреждение попросило включить компанию в реестр недобросовестных поставщиков.

— В июле 2021 года между медицинским учреждением и ООО «Линс Медика» был заключен контракт на сумму 12 728 076 рублей. Поставщик неоднократно нарушал сроки и объемы поставок, — рассказали в УФАС по Самарской области.

В техзадании было прописано, что товар будут поставлять отдельными партиями по ежемесячной заявке в течение 10 рабочих дней. В итоге сумма неисполненных обязательств составила 4 081 673 рублей. Контракт был односторонне расторгнут, а антимонопольный орган решил включить сведения об ООО «Линс Медика» в РНП на два года.

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