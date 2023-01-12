В Самарской области агрессивный инженер «напал» на такси

Мужчина поссорился с автолюбительницей и избил машину. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В городе Тольятти Самарской области местный житель решил «избить» такси. Мужчину отказали везти.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, подозреваемый вызвал такси и посчитал, что женщина-водитель отказалась его везти по выдуманной причине. Отказ не устроил мужчину, и он решил отомстить, несколько раз ударив по капоту, крылу, бамперу и зеркалу заднего вида. Сумму ущерба автолюбительница оценила в 96 тысяч рублей.

Сотрудники полиции смогли задержать подозреваемого, работающего инженером. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит срок лишения свободы до двух лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал