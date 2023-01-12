Сотрудники самарской Госавтоинспекции помогли автомобилистам выбраться из «снежного плена»

Большинство попавших в беду большегрузов следовали транзитом через Самарскую область. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Сотрудники самарской Госавтоинспекции оказывают помощь водителям, попавшим в затруднительную дорожную ситуацию из-за непогоды. Так, за последние три дня помощь получили жители Волжского, Сызранского, Шенталинского, Камышлинского, Сергиевского районов и г. Жигулевска.

— Большинство попавших в беду большегрузов следовали транзитом через Самарскую область и оказались «заложниками» зимней погоды. Трудности были и у легковых автомобилей, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

На автодороге «Похвистнево-Клявлино» полицейские помогли водителю «МАН», который не справился с управлением, съехал на обочину и увяз в снегу. Сотрудники вместе с местными жителями вытянули большегруз из «снежного плена».

В Тольятти на Южном шоссе инспекторы, используя специальные инструменты, помогли водителю BMW, который из-за сильного мороза не мог завести заглохший мотор. А в Волжском районе сотрудники ДПС увидели «Газель», водитель которого пытался остановить попутный транспорт.

Оказалось, у него пробило два колеса, а необходимые для ремонта инструменты отсутствуют. Сотрудники полиции остановили большегруз, попросили у водителя домкрат и ключи, после чего помогли заменить колеса.

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