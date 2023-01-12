В Самарской области молодой водитель иномарки устроил массовую аварию

Авария произошла вечером. ФОто: ГУ МВД России по региону

В Волжском районе Самарской области молодой водитель дорогой иномарки нарушил правила дорожного движения. Массовую аварию зафиксировали вечером 11 января 2023 года.

В 19:00 23-летний водитель «Mercedes-Benz» ехал по автодороге «Самара – Большая Черниговка». Молодой человек нарушил дистанцию и влетел в «Mazda СХ 5». Последний автомобиль от удара отбросило на «Lada Priora», сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В результате столкновения, пострадали женщина-водитель «Mazda СХ 5» и ее пассажир. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.

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