Премьеры мюзикла «Хозяйка Жигулей» пройдут в трех городах Самарской области с 16 января

«Хозяйка Жигулей» перенесет зрителей на несколько веков назад.

В Самарской области пройдет премьера мюзикла «Хозяйка Жигулей». Ее смогут увидеть жители Самары, Новокуйбышевска и Сызрани.

— Спектакль перенесет зрителей на несколько веков назад. Главных героев, Ваню и Груню, ждут разные испытания, пройдя которые, они поймут, что не важно из какого ты века, для настоящей дружбы нет преград в любые времена, — рассказали в министерстве культуры Самарской области.

В основу постановки легли сказки и легенды самарской земли. Спектакль можно увидеть 16 января в 19:00 в ТКК «Дворец культуры» Новокуйбышевска, 17 января в 18:30 в ДК железнодорожников им. А.С. Пушкина Самары, 19 января в 19:00 в Драматическом театре им. А.Н. Толстого Сызрани.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.