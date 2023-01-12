Доброволец из Самарской области героически погиб, помогая раненым выйти из-под минометного огня

Павший боец был уроженцем Волжского района / Фото: vk.com/makridin_evgeni

Стало известно еще об одном уроженце Самарской области, который героически погиб в ходе проведения специальной операции. Навечно остался в строю житель Волжского района Владимир Петров. Он дважды был на Донбассе, вторая командировка закончилась для него трагично.

— Владимир Федорович окончил школу в Дубовом Умете, затем — речной техникум. Работал в строительной сфере. Когда началась СВО, он отправился на передовую в качестве добровольца, — поделился на своей странице в соцсети глава Волжского района Евгений Макридин.

По словам чиновника, 20 декабря 2022 года Владимир Петров отпраздновал свое 50-летие. Свой юбилей он встретил в зоне СВО. Жизнь добровольца трагически оборвалась спустя два дня. 22 декабря боец, помогая раненым товарищам выйти из-под минометного огня, был сам смертельно ранен.

Евгений Макридин отметил, что гибель земляка — тяжелая утрата. Память о нем навсегда останется в сердцах жителей Самарской области.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Владимира Петрова.

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