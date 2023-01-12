В Октябрьском и Кировском районах Самары планируют снести более 100 зданий

На территориях возведут новые дома Фото: Архив "КП"

В Самаре под снос попали дома 1950-х годов. В Октябрьском и Кировских районах планируют приступить к комплексному развитию территорий.

Согласно постановлению городской администрации, было принято решение о развитии территорий, площадь которых составляет 4,87 га. Одна из них расположена в границах улиц Советской Армии, Тихвинской, Гастелло, Ново-Садовой в Октябрьском районе. На участке снесут 13 домов, гаражные постройки и нежилые здания. В Кировском районе строительство начнут на территории площадью 10,40 га. Площадка расположена в границах улиц Металлистов, Енисейской, Севастопольской и проспекта Юных Пионеров.

Также комплексное развитие начнут на несмежной территории, расположенной в границах улиц Вольской. Краснодонской, проспектов Юных Пионеров и Кирова. Постановление вступило в силу. Контроль за выполнением работ будет вести глава города Елена Лапушкина.

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