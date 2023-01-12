Проблему обманутых дольщиков планируют решить в Самарской области до конца 2023 года

Один из проблемных объектов, который сейчас активно достраивают, - ЖК на Димитрова, 74а в Самаре / Фото: наш.дом.рф

В Самарской области до конца 2023-го планируют решить проблему обманутых дольщиков. В этом году из реестра проблемных должны исключить еще 11 объектов. Благодаря этому будут удовлетворены права около 1800 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Все объекты достаточно непростые, но по ним создан уже серьезный задел. По отдельным объектам подготовлена проектно-сметная документация и активно ведется строительство. По ряду других мы договорились о денежных компенсациях, — сказал первый вице-губернатор Виктор Кудряшов.

Насколько известно, в 2023 году планируется достроить четыре дома из 11. У остальных объектов низкий уровень строительной готовности. Так что проще выплатить компенсации. По словам Виктора Кудряшова, есть еще ряд домов, где работы вели ТСЖ. Им тоже окажут поддержку.

Напомним, в последние годы в Самарской области планомерно сокращается число проблемных объектов. К примеру, в 2021-м из реестра исключили 14 домов, а в 2022-м — рекордный 31 (удовлетворены права 1600 человек). В одних случаях дома было решено достроить, в других дольщикам предоставили компенсации или другое жилье.

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