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НовостиПроисшествия12 января 2023 8:55

В Самаре проспект Кирова затопило из-за коммунальной аварии 12 января

Автомобилисты и пешеходы вынуждены пробираться будто в тумане
Ирина СИНЕГУБОВА
Когда специалисты устранят аварию, пока неизвестно. Фото: Сергей Бобин

Когда специалисты устранят аварию, пока неизвестно. Фото: Сергей Бобин

Сегодня, 12 января 2023 года, рано утром в Самаре затопило очередной перекресток. Так, в воде оказались проспект Кирова и проспект Юных Пионеров.

Соответствующие фото и видео появились в сообществе Вконтакте «Над Самарой». Судя по кадрам, вода разлилась по всей дороге. В условиях низких температур над проезжей частью образовался пар.

Автомобилисты и пешеходы вынуждены пробираться будто в тумане. Причиной неожиданно образовавшегося потопа стала коммунальная авария. В настоящий момент неизвестно, когда специалисты смогут ее устранить.

«КП-Самара» продолжает следить за развитием событий.