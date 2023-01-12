ВТБ запустил продажу инвестиционных бриллиантов без НДС 20%

Банк открыл продажу инвестиционных бриллиантов АЛРОСА, не облагаемых НДС. Инвесторы могут приобрести бесцветные, желтые и розовые бриллианты, редкие индивидуальные экземпляры, а также наборы бесцветных драгоценных камней массой от 0,3 до 2 карат с единой ценой за карат – «бриллиантовые корзины». По прогнозам экспертов банка, в этом году бриллианты станут таким же трендовым инструментом диверсификации портфеля у инвесторов, как и золотые слитки – в прошлом году.

Все драгоценные камни сертифицированы в независимой геммологической лаборатории. Для «бриллиантовых корзин» предусмотрена опция обратного выкупа.

- Мы рекомендуем нашим клиентам отводить в портфеле до 7% под альтернативные инвестиции. Наибольшим инвестиционным потенциалом обладают бриллианты размером от 2 карат с высокими показателями цвета и качества, а также камни редких «фантазийных» цветов. Это связано с тем, что их предложение ограничено, а спрос по-прежнему стабилен, что создает базу для долгосрочного роста стоимости этого актива, – прокомментировал Дмитрий Брейтенбихер, старший вице-президент, руководитель Private Banking и «Привилегии» ВТБ.