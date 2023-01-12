В Самаре специалисты рассказали, как сэкономить на продуктах в январе 2023 года

Самарцам рассказали, где найти продукты по самой низкой цене Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты рассказали, как можно сэкономить в продуктовом магазине в январе 2023 года. Работники предоставили список самых низких цен на продукты.

По данным городской администрации, выгоднее всего купить говядину (кроме бескостного мяса) за 430 рублей/килограмм на ярмарке, расположенной на пересечении Киевской и Тухачевского. Картофель – за 19 рублей/килограмм в «Магните» Куйбышевского района. Гречневую крупу – за 58,87 рублей/килограмм в «Пятерочке» Кировского района. Молоко – за 39,44 рублей/литр в «Перекрестке» Красноглинского района.

Специалисты провели мониторинг минимальных цен в магазинах, ярмарках и несетевых объектах торговли. Всю подробную информацию можно найти на официальных страницах мэрии.

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