Елена Лапушкина поздравила причастных с Днем работников прокуратуры 12 января

Елена Лапушкина перечислила отличительные качества сотрудников ведомства. Фото: администрация Самары

Сегодня, 12 января, отмечается День работников прокуратуры РФ. Глава Самары Елена Лапушкина поздравила всех причастных с профессиональным праздником.

— Уважаемые работники прокуратуры и ветераны ведомства, поздравляю вас с профессиональным праздником! От всей души желаю крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и удачи в работе на благо нашего города, региона, Отечества, — сказала Елена Лапушкина.

Также глава города отметила, что прокуратура является одним из важнейших институтов, защищающий интересы общества и государства. От ее деятельности во многом зависит правопорядок, социальное и экономическое развитие.

Ответственность, мужество, принципиальность и следование закону – перечислила Елена Лапушкина отличительные качества сотрудников ведомства.

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