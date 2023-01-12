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НовостиОбщество12 января 2023 9:26

Елена Лапушкина поздравила причастных с Днем работников прокуратуры 12 января

Глава города отметила, что прокуратура является одним из важнейших институтов
Ирина СИНЕГУБОВА
Елена Лапушкина перечислила отличительные качества сотрудников ведомства.

Елена Лапушкина перечислила отличительные качества сотрудников ведомства.

Фото: администрация Самары

Сегодня, 12 января, отмечается День работников прокуратуры РФ. Глава Самары Елена Лапушкина поздравила всех причастных с профессиональным праздником.

— Уважаемые работники прокуратуры и ветераны ведомства, поздравляю вас с профессиональным праздником! От всей души желаю крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и удачи в работе на благо нашего города, региона, Отечества, — сказала Елена Лапушкина.

Также глава города отметила, что прокуратура является одним из важнейших институтов, защищающий интересы общества и государства. От ее деятельности во многом зависит правопорядок, социальное и экономическое развитие.

Ответственность, мужество, принципиальность и следование закону – перечислила Елена Лапушкина отличительные качества сотрудников ведомства.

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