Эксперты рассказали, какие иномарки реже всего нуждались в ремонте в Самарской области

Самарцам предоставили данные отчета Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области исследователи проанализировали статистику ремонтов иномарок. Эксперты назвали самые надежные модели, которые реже всего попадают в сервис.

По информации сервиса проверки истории автомобилей «Автотека», в 2022 года реже всего в регионе в ремонт попадали автомобили «Kia Sorento». Помимо этого, в рамках исследования рассмотрели статистику выполненных ремонтов иномарок в возрасте до 10 лет. Второе место по надежности получил автомобиль «LIFAN X60», третье – «Hyundai Elantra», четвертое – «Hyundai Santa Fe», а замыкает список – «LIFAN Solano».

Данные взяли из расчета среднего количество ремонтов. Пользователи сервиса активно запрашивают отчеты за уходящий год.

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