Самарская область вошла в число лидеров конкурса Фонда президентских грантов

Некоторые самарские НКО неоднократно становились участниками конкурса.

Самарская область оказалась в числе лидеров конкурса Фонда президентских грантов. По итогам прошедших пяти лет регион занял первое место по объему финансирования проектов среди нестоличных регионов России. Об этом сообщили в областном правительстве.

По данным властей, участие в конкурсе принимают как некоммерческие организации региона, так и общественники. Они уже получили финансирование общей суммой в 1 млрд. 131 млн. рублей. За прошлый год 129 инициатив региональных НКО получили поддержку в размере 290,8 млн. рублей.

Напомним, фонд принимает проекты на конкурс дважды в год. Следующий этап приема заявок стартует 1 февраля и продлится до 15 марта 2023 года.

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