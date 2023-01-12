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НовостиОбщество12 января 2023 10:33

Самарская область вошла в число лидеров конкурса Фонда президентских грантов

Регион занял первое место среди нестоличных субъектов РФ по объему финансирования проектов
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Некоторые самарские НКО неоднократно становились участниками конкурса.

Некоторые самарские НКО неоднократно становились участниками конкурса.

Самарская область оказалась в числе лидеров конкурса Фонда президентских грантов. По итогам прошедших пяти лет регион занял первое место по объему финансирования проектов среди нестоличных регионов России. Об этом сообщили в областном правительстве.

По данным властей, участие в конкурсе принимают как некоммерческие организации региона, так и общественники. Они уже получили финансирование общей суммой в 1 млрд. 131 млн. рублей. За прошлый год 129 инициатив региональных НКО получили поддержку в размере 290,8 млн. рублей.

Напомним, фонд принимает проекты на конкурс дважды в год. Следующий этап приема заявок стартует 1 февраля и продлится до 15 марта 2023 года.

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