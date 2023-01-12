В Самаре медсестра эндоскопии может зарабатывать до 60 тысяч рублей

Самарцам рассказали о зарплатном максимуме для медсестер Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местным жителям рассказали о зарплатном максимуме медсестры эндоскопии. Аналитики предоставили статистику.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, медицинская сестра эндоскопии в коммерческих клиниках Москвы могут зарабатывать 100 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге – 90 тысяч рублей, в Самаре – 60 тысяч рублей. При этом, отмечают, что 30 тысяч рублей могут зарабатывать сотрудники со среднем медицинским образованием и действующим сертификатом.

От 30 до 35 тысяч рублей получат сотрудники со знанием дезинфицирующих средств и правил эксплуатации оборудованием. На самую высокую зарплату могут претендовать работники с опытом работы сестрой эндоскопии от 3-х лет.

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