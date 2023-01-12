Самарцы могут принять участие в фотоконкурсе «Самая красивая страна»

Конкурс посвящен сохранению дикой природы России и воспитанию бережного отношения к окружающей среде. Фото: photo.rgo.ru

11 января 2023 года в России стартовал необычный конкурс, посвященный сохранению дикой природы и бережному отношению к ней. Конкурс под названием «Самая красивая страна» запустило Русское географическое общество. Об этом сообщили в региональном отделении организации.

– Основная тема конкурса – природа. Но в некоторых номинациях авторы могут рассказать о своих соотечественниках, представить их историю. Участником конкурса может стать житель любого региона. Основное условие – все работы должны быть сделаны на территории России, – рассказали в областном отделении Русского географического общества.

Стать участником конкурса могут и жители Самарской области. Работы принимаются по следующим номинациям: « Пейзаж», «Дикие животные», «Птицы», «Магия стихии», «Россия с высоты птичьего полета», «Россия в лицах», «Живой архив», «Макромир», «Искусство дикой природы (арт-фото)», «Снято на смартфон».

Участники, победившие в основных номинациях, получат денежное вознаграждение в размере 250 тысяч рублей. Работы всех финалистов опубликуют в фотоальбомах, они будут показаны на выставках, которые пройдут по всему миру.

Заявки на конкурс принимаются до 16 апреля 2023 года.

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