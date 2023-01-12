За год диспетчеры 112 обработали почти 1,8 миллионов звонков в Самарской области

Систему ввели в Самарской области в 2018 году, она доступна для всех жителей и гостей региона. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2022 году операторы системы-112 обработали почти 1,8 миллионов звонков от жителей Самарской области. Ежедневно принимается около 5-6 тысяч вызовов.

— Чаще всего люди просят помощь пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи и аварийной газовой службы, — рассказали в правительстве Самарской области.

Наибольшее количество обращений относится к службе скорой медицинской помощи. На каждое обращение операторы вызывают экстренные оперативные службы. Среднее время дозвона составляет 10 секунд.

Систему ввели в Самарской области в 2018 году, она доступна для всех жителей и гостей региона. На номер 112 можно не только позвонить, но и отправить SMS-сообщение. Сейчас в тестовой эксплуатации находится мобильное приложение «Система-112».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.