Самый заразный штамм коронавируса «кракен» выявили в 400 км от Самары

Новый штамм КВИ отличается высокой заразностью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России зафиксировали первый случай нового штамма коронавируса — «кракен». Еще один вариант опасной заразы выявили в 400 км от Самары — в Пензенской области. Информация об этом появилась в четверг, 12 января 2023 года, на сайте Роспотребнадзора.

Первый случай заражения вирусом субварианта омикрона — XBB.1.5 «кракен» — был зафиксирован в Пензенской области. Его выявили в рамках мониторинга данных секвенирования геномов SARS-CoV-2, ежедневно загружаемых в национальную базу VGARus, — отметили в ведомстве.

Насколько известно, «кракен» поразил 32-летнюю жительницу Пензы. Заболевание у нее выявили 27 декабря 2022 года. Протекало оно в легкой форме. Женщину выписали уже 2 января 2023 года. Как пишет «КП-Пенза», она не делала прививку от коронавируса. За пределы региона не выезжала. Гостей издалека у нее тоже не было. Не исключено, что пациентка подхватила ковид в общественном месте.

По словам специалистов, новый штамм коронавируса отличается высокой заразностью. При этом переносится легче, чем другие подвиды КВИ. Он менее летальный.

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