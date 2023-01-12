Семьи мобилизованных посетили самарские театры в новогодние праздники

Самарский театр оперы и балета пригласил на свои самые популярные постановки. Фото: минкульт Самарской области

Дети и семьи участников специальной военной операции посетили самарские театры в новогодние праздники. Более 600 ребят со всего региона посмотрели спектакли, сообщили в министерстве культуры Самарской области.

В театре СамАрт была показана сказка-фантазия «Сны Алисы». Самарский театр оперы и балета пригласил на свои самые популярные постановки, в числе которых «Волшебная лампа Алладина», «Золотой ключик», «Бременские музыканты», «История Кая и Герды». Перед каждым спектаклем для детей организовали веселое представление у нарядной елки со сказочными героями.

А самых маленьких зрителей ждали в Самарском театре кукол, где прошел спектакль «По щучьему велению». Перед постановкой состоялась интерактивная игра с Дедом Морозом и Снегурочкой. Каждый юный посетитель получил сладкий подарок.

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