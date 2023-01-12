В Самаре запустят производство по пошиву изделий для бойцов, попавших под обстрел в Макеевке

Волонтеры отмечают, что швейный цех начал работу с 9 января. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре группа помощи мобилизованным открыла швейное производство для бойцов 44 полка, попавших под обстрел в Макеевке. Цех начал работу 9 января 2023 года, пишет OBOZ.INFO.

– Мы будем шить подсумки, ремни, спальники, теплую и демисезонную одежду. В связи с этим объявляем набор швей и конструкторов на производство, – сообщают авторы группы.

Отмечается, что сотрудников цеха ждет официальная зарплата и полный соц. пакет. Работа будет вестись на современном высокотехнологичном оборудовании. Большим плюсом является транспортная развязка – производство находится в районе Центрального автовокзала.

Узнать подробности работы можно здесь.

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