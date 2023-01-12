Стала известна география распространения коронавируса в Самарской области 12 января 2023 года

Всего за прошедшие сутки коронавирусом заболели 137 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области еще несколько человек заболели коронавирусом 12 января 2023 года. Статистику за прошедшие сутки предоставили в областном правительстве.

– За сутки было проведено 7 476 исследований на КВИ. У 137 человек диагноз подтвердился. 31 пациент был госпитализирован, 1 человек скончался, – информируют в правительстве губернии.

Традиционно наибольшее число заболевших – жители Самары. В областной столице болезнь подхватили 50 человек. В Тольятти заболели 30 жителей, в Новокуйбышевске 22.

В Сызрани зафиксировано 9 случаев заболевания, в Волжском районе 6, в Чапаевске 4, в Богатовском районе 3. Еще по двое человек заболели в Нефтегорском и Кошкинском районах, а также в городе Отрадный. В Безенчукском, Алексеевском, Кинель-Черкасском, Приволжском, Сергиевском, Елховском районах и Жигулевске было обнаружено по одному случаю COVID-19.

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