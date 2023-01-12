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НовостиОбщество12 января 2023 12:47

Гостиницу «Киев» продают в Самаре за 110 млн рублей

Пятиэтажное здание расположено неподалеку от ж/д вокзала
Анастасия ФИЛАТОВА
Здание гостиницы было построено в 2006 году

Здание гостиницы было построено в 2006 году

Фото: Google. Карты.

В Самаре ищут нового владельца для гостиницы «Киев», которая расположена в Железнодорожном районе. Пятиэтажное здание на улице Красноармейской, 76 хотят продать за 110 млн рублей. Объявление появилось на сайте «Авито».

Гостиницу построили в 2006 году. Площадь здания составляет 1992 кв. м. Продавец отмечает, что оно имеет пять этажей плюс цокольный с окнами. В здании два основных входа и два запасных. На первом этаже находится помещение с профессиональной кухней. Со второго по четвертый — гостиница три звезды, на пятом — офисные помещения. В цоколе расположен оздоровительный комплекс.

По словам продавца, среди преимуществ здания — расположение в центральной части Самары, в непосредственной близости от ж/д вокзала. Рядом с гостиницей — хорошая транспортная развязка, высокий трафик. На прилегающей территории находится наземная парковка со шлагбаумом.

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