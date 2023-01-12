В Сбере рассказали, что теперь первый счет ООО можно открыть онлайн

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Теперь банк предоставляет ООО и индивидуальным предпринимателям полноценный сервис дистанционного открытия первого расчетного счета.

Директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка Сергей Попов отмечает, что возможность открыть счет онлайн действует в банке для ИП с 2019 года.

- Еще пять лет назад удаленное открытие счета для ООО казалось фантастикой, но мы так не считали и планомерно шли к этой цели. В 2019 году мы запустили такую возможность для ИП, а сейчас — и для ООО с одним учредителем, – рассказывает Попов. – Мы планируем и дальше развивать цифровые сервисы, чтобы клиенты могли заниматься бизнесом и не тратить время на посещение офисов банка.

Процедура открытия счета бесплатна и занимает всего несколько минут в онлайн-режиме.