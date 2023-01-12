В Самаре 16 января 2023 года стартует отбор общественных территорий для благоустройства

Топ будет сформирован из 88 объектов.

На следующей неделе в Самаре стартует первый этап отбора общественных территорий, которые будут комплексно благоустроены в 2024 году. Работы будут вестись в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

– На основе собранных предложений из 88 территорий будет сформирован топ общественных пространств, которые в дальнейшем будут представлены в рейтинговом голосовании, – рассказали в мэрии Самары.

Прием предложений по отбору пространств начнется в 9:00 16 января 2023 года и продлится до 17:00 30 января. Жители могут сообщить свои идеи по телефону 266-54-54 или на сайте департамента городского хозяйства и экологии Самары. Ознакомиться с перечнем объектов можно здесь.

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