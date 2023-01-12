В Самаре расчищают от снега отремонтированную по нацпроекту ул. Солнечную

Прошлым летом Солнечную привели в порядок от Димитрова до Ново-Вокзальной Фото: администрация Самары

Самару продолжают расчищать от ранее выпавшего снега. Сейчас уборкой дорог в городе занимаются 284 человека и 162 единицы техники. К примеру, утром в четверг, 12 января 2023 года, коммунальщики трудились на улице Солнечной, которую минувшим летом отремонтировали по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Сегодня сотрудники службы благоустройства расчищали на улице Солнечной пешеходные переходы и пандусы. Работы велись вручную. По словам представителя МБУ «Дорожное хозяйство» Кирилла Рябова, качественное содержание дорог увеличивает срок службы проезжей части. Чтобы на асфальте со временем не появились ямы и выбоины, необходимо своевременно проводить уборку снега.

Напомним, в 2022 году улицу Солнечную привели в порядок от улицы Георгия Димитрова до улицы Ново-Вокзальной. Общая площадь работ составила около 38 тысяч кв. м. Ремонт участка стартовал в конце июня. Подрядчик закончил обновление дороги уже 14 августа.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал