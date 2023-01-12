Самарцы наблюдали восхитительный закат 12 января 2023 года

Вечером в четверг небо окрасилось в алый цвет. Фото: Александр Федоренков

Вечером в четверг, 12 января 2023 года, жители областной столицы наблюдали потрясающий закат. Красивыми фотографиями они поделились в социальных сетях.

На фото видно, что небо окрасилось в нежно-алый цвет, на фоне которого медленно уходило за горизонт солнце. Зимнюю картину отлично дополняли пушистые облака. И такой необычный вид можно было заметить в самых разных уголках Самары.

Красивую картину можно было наблюдать во всех точках города. Фото: Елена Сизикова / Подслушано Самара

Вечерние огни гармонично дополняли пейзаж. Фото: Денис Щукин / Подслушано Самара

К слову, согласно приметам, алый закат в зимнее время является предвестником морозов. Многие люди также верили, что красивое явление – признак того, что погода в ближайшее время не изменится.

Так это или нет пока узнать трудно, однако синоптики все же обещают небольшие изменения. По данным Приволжского УГМС, 13 января 2023 года температура воздуха днем составит -10, -15 градусов, а 14 января столбик термометра опустится до -9 градусов.

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